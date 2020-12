MNS-Masken weiterentwickeln

Der Unternehmer betont, dass diese Investition auch der Beginn einer weiteren Zusammenarbeit mit einer führenden technischen Forschungseinrichtung, dem Universitätsinstitut für Textiltechnik der RWTH in Aachen (D), sei. Hauke: „Mein Ziel ist es, die MNS-Masken sowohl in ihrer Funktion und Benutzerfreundlichkeit als auch in Bezug auf neue Materialien weiterzuentwickeln und diese schlussendlich in Spittal zu produzieren.“