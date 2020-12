Ohne Skrupel: Ein 33-Jähriger betrieb eine Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Kinderzimmer in seiner Wohnung in Hallein. Entdeckt wurde die Anlage zufällig, nachdem einem Zeugen ein auffällig verändertes Hoffenster aufgefallen war und er Mitte November die Polizei verständigte.