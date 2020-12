Brauchen wir überhaupt religiöse Symbole in der Schule? Wenn der Urteilsspruch lautet, dass keine Religion selektiv herausgenommen werden darf, muss man vielleicht einen Schritt weiter gehen und darüber diskutieren, ob es generell starke, religiöse Symbole in Österreichs Schulen noch braucht. Gerade in Zeiten, in denen die Welt ohnehin neu geordnet wird, wäre das vielleicht auch infrage zu stellen. Und verfassungskonform wäre es auch.