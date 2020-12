Nach den Corona-Massentests kündigte die Tiroler Landesregierung am Mittwoch an, dieses Testangebot laufend, freiwillig und kostenlos für Personen ab dem 6. Lebensjahr dauerhaft in ganz Tirol anzubieten. An 17 Standorten werden die Tests ab 19. Dezember durchgeführt. Die Anmeldung ist online und telefonisch möglich.