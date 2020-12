„Sointu ist ein harter Stürmer, den wir nach dem Ausfall von Parker unbedingt brauchen. Seine Erfahrung und Führungsqualitäten sind auch Qualitäten, die gut zu unserem Team passen“, so Headcoach Doug Mason in einer Aussendung des Klubs. Matias Sointu wird heute Nachmittag in Graz erwartet und soll am Donnerstag mit der Rückennummer 67 gegen Linz bereits sein Debüt feiern.