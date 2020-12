SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erneuerte am Mittwoch ihren Appell für eine „Weihnachtsruhe“, falls die Zahl der Neuinfektionen zum Ende der Woche nicht unter 1000 sinken sollte. Den Zeitpunkt legte sie deshalb so fest, weil die Wirkung des harten Lockdowns dann endgültig nachlasse. Dieser sei zwar erfolgreich gewesen, „aber leider nicht in dem Ausmaß, wie es von der Bundesregierung erwartet wurde“.