Nach den Corona-Massentests verlängern fünf Bundesländer ihr kostenloses Testangebot. Und: Die Britin Naomi Ackie, die in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ mitspielte, ist für Filmbiografie „I Wanna Dance With Somebody“ über Musiklegende Whitney Houston ausgewählt worden. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Jakob Glanzner.