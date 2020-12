Der Krisenstab hat am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) 2664 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus vermeldet, die in den vergangenen 24 Stunden registriert worden sind. Zudem sind 116 weitere Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Die Zahl der Spitalspatienten auf Normalstationen nahm um 89 ab, auf Intensivstationen müssen 25 Personen weniger behandelt werden als noch am Vortag.