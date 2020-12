Jetzt steht es endgültig fest: Der Japaner Yuki Tsunoda steigt in die Formel 1 auf! Der bisherige Formel-2-Pilot erhält bei AlphaTauri das zweite Stammcockpit neben Pierre Gasly (24) aus Frankreich. Er sorgt für eine Premiere: Tsunoda ist der erste Fahrer in der Formel 1 mit einem Geburtsdatum in den 2000er-Jahren.