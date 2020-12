Vor 60 Jahren wurde ganz Griffen überflutet. Das wird in Zukunft wohl nicht mehr passieren. Nach dem Wölfnitzbach und Grafenbach werden jetzt auch in der Siedlungs- und Gewerbezone im Osten der Gemeinde Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser in Angriff genommen. Die Kosten betragen 2,6 Millionen Euro.