Improvisiert

Dabei ist neben der Stimme des Tenors seine Improvisationsgabe gefragt. Weil er natürlich nicht selbst in die Heime hinein darf, suchte er sich über Garagen und Wiesen den Weg in den Hof. Immer dabei: Kostüme und Requisiten, darunter eine rot-weiß-rote Flagge. „Um die besser anbringen zu können, bin ich über eine Fluchtstiege geklettert, und als ich mich umdrehte, stand ich auf einer Bühne, direkt gegenüber meines Publikums. Das war begeistert, und so brachten die Ständchen einmal im Monat Abwechslung in den durch Corona tristen Heimalltag.