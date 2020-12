Verlost wurden zehn Samsung Galaxy Watch 3 Edelstahl 45 mm. Am Puls der Zeit - für die Balance zwischen Alltag und Workout. Mit der fortschrittlichen Smartwatch können Sie Ihre Gesundheitswerte immer im Blick behalten. Die Galaxy Watch 3 überzeugt mit einer Reihe an Features: Gesundheitsassistent, Trainingspartner, Organisationswunder oder Begleiter in allen Lebenslagen - die Galaxy Watch 3 definiert neu, was eine großartige Smartwatch ausmacht.