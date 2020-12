„Krone“: Xaver, du radelst fast täglich zum Training. Ist das dein Fitness-Geheimnis?

Xaver Schlager: Ich wohne nur zehn Minuten vom Vereinsgelände entfernt. Außerdem bin ich wirklich kein Morgenmensch. Ich brauch in der Früh Zeit, um in die Gänge zu kommen. Eine gute Möglichkeit, munter zu werden. Und außerdem tu ich was für die Umwelt.