Egal, um welches aktuelle politische Thema es sich handelt, in der Regel erhalten Sie binnen kürzester Zeit etliche Meinungen dazu - sei es von der Regierung, der Opposition, Interessensgruppen, etc.. Bei Corona war das insbesondere am Angang nicht der Fall, es gab keine Zwischenrufe. Einfach deshalb, weil sich niemand in der Materie auskannte. Das war völlig neu. Und das war auch gut so: Corona war in den ersten Wochen und Monaten kein Politikum. Auch weil die politisch Verantwortlichen das gemacht haben, was jeder vernünftige Mensch in einer Situation absoluter Überforderung tun würde: Sie haben sich auf den Rat jener verlassen, die sich schon von Berufs wegen mit der Thematik befassen. Vernunft und Solidarität - diese Kombination hat sehr gut funktioniert. Leider hat man sich davon mehr und mehr verabschiedet. Das war der Kardinalfehler.