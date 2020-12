Am 20. Jänner ist‘s vorbei - so oder so

McConnell hatte in seinem Statement keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Ergebnisses erkennen lassen. Trump dagegen hält an seiner Darstellung fest, wegen massiver Unregelmäßigkeiten um den Sieg gebracht worden zu sein. Das Endergebnis wird offiziell am 6. Jänner im Kongress verkündet. Biden soll am 20. Jänner vereidigt werden. An diesem Tag endet Trumps Amtszeit laut Verfassung automatisch - auch wenn er seine Niederlage nicht eingesteht.