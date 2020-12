Gegen 18.30 Uhr wurden Polizisten in die Petersgasse in Graz gerufen, nachdem Mobiliar aus einer Wohnung direkt auf der Fahrbahn gelandet war. Da sich der 20-jährige Bewohner schreiend in einem Zimmer einschloss und nicht öffnen wollte, wurden Beamte der Polizeiinspektion Graz-Sonderdienste (Sektor Graz) zur Unterstützung gerufen.