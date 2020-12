Für Gesprächsstoff vor der siebenten Befragungssitzung sorgte auch ein Aspekt, der bis in die Gründungszeit der Commerzialbank zurückreicht. Konkret ging es um den zuständigen Finanzexperten in den 1990er-Jahren, als das Land als Revisionsbehörde eingesprungen ist. Es handelte sich um den ehemaligen Präsidenten des Burgenländischen Fußballverbandes, Rudolph Talos. Der Mattersburger war zuvor Büroleiter des Landeshauptmann-Stellvertreters Franz Sauerzopf (ÖVP). Pikantes Detail: „Talos’ Sohn, ein Anwalt, hat das Land Burgenland nun wegen jener Funktionen angezeigt, die sein Vater als Abteilungsvorstand für Finanzen umgesetzt hatte“, wissen Branchenkenner. Die erste Klage eines Commerzialbank-Geschädigten gegen das Land hat Talos’ Wiener Anwaltskanzlei bereits eingebracht. Es geht um knapp 87.500 €. Das Land müsse haften, da es die Pflichten als Revisionsverband verletzt habe, heißt es. Detail am Rande: Mit einem 104-€-Präsent stand Talos auf der Geschenkeliste von Ex-Bankchef Martin Pucher.