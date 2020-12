Im Finale 2017 entriss Lazaro mit seinem 2:1 Grün-Weiß in Klagenfurt spät den Pokal. Zwei Jahre später, selber Ort, gleicher Showdown, mehr als 20.000 Rapid-Fans auf den Rängen - da sorgte ein Doppelschlag von Farkas und Dabbur für das 0:2. Am brutalsten war aber das Aus letzte Saison, bereits in Runde zwei in Hütteldorf: Leidenschaftlich wollte sich die Kühbauer-Truppe mit zwei Mann weniger nach Rot für Schwab und Velimirovic ins Elferschießen retten, dann traf Minamino in Minute 120 zum 1:2. Und dennoch gab’s von den Fans Applaus, weil man den oft zitierten Rapid-Geist wieder spürte.