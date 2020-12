Kleinere Trupps & größere Verbände

„Dank der regionalen Sicherheitspartnerschaft wurden die Soldaten rasch und unkompliziert mit der Assistenzleistung für den gesamten Bezirk beauftragt und nahtlos in den Wirkungsverband der lokalen Krisenreaktionskräfte eingegliedert“, berichtet Bataillonskommandant Oberst Bernd Rott. Die Soldaten rückten in kleineren Trupps sowie in größeren Verbänden aus, konnten wichtige Infrastruktur sichern. Unter anderem gelang es mit ihrer Hilfe, die Gailtalstraße von Untertilliach nach Kärnten wieder befahrbar zu machen und das von der Schneelast bedrohte Dach der Rotkreuz-Ortsstelle Lienz zu räumen.