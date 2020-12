Zwischen 6.00 und 20.50 Uhr schlugen die Täter am Dienstag in dem Mehrparteienhaus zu. „Sie brachen in zwei Kellerabteile ein und stahlen insgesamt drei E-Bikes“, heißt es vonseiten der Polizei. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.