Der künftige US-Präsident Joe Biden will mit Partei-Newcomer Pete Buttigieg einen früheren demokratischen Konkurrenten aus dem Präsidentschaftsrennen in sein Kabinett holen. Der 38-Jährige gilt als Zukunftshoffnung der Partei und soll Verkehrsminister werden, wie Bidens Team am Dienstagabend mitteilte. Damit wäre Buttigieg der erste offen homosexuelle Bundesminister in der Geschichte des Landes.