Laut Angaben der Einsatzkräfte kam es gegen 20.20 Uhr zu dem Brand in dem Hotel in Kirchberg. Als die Florianijünger eintrafen, stand der Saunaberich in Flammen. „Der Auslöser des Feuers war ein Kabelbrand an einem Kühlschrank.“

Die Feuerwehr Kirchberg konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das weitere Gebäude verhindern und sie rasch bekämpfen. Personen kamen keine zu Schaden.