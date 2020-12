In ganz Deutschland hat der harte Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von diesem Mittwoch an gelten vorerst bis zum 10. Jänner entsprechende Verordnungen in den Bundesländern. Dazu meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals seit Beginn der Pandemie über 950 Todesfälle innerhalb eines Tages in Deutschland sowie 27.728 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag waren es noch 14.432. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner.