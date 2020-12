Dienstrechtliche Konsequenzen gab es jedenfalls noch für keinen der Beteiligten, was zwangsläufig die Frage nach der politischen Verantwortung aufwirft. Diese stellt sich vor allem in Bezug auf Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, die ihres Zeichens auch Präsidentin der Bildungsdirektion Vorarlberg ist und der somit die Fachaufsicht über die Bildungsdirektorin obliegt. Schöbi-Finks bisheriges Agieren in der Causa war allerdings nicht gerade von Aktionismus geprägt. Um „ihr Schweigen zu brechen“ haben die Vorarlberger Freiheitlichen daher eine parlamentarische Anfrage eingebracht, die Antwort darauf ist wenig ergiebig: Schöbi-Fink ging auf keine der gestellten Fragen ein und verwies einzig darauf, dass die BWS dem Bund unterstehen und daher nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Dem beigefügt war eine knappe Stellungnahme der Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani: Diese bemühte die Rede „vom laufenden Verfahren“, zu welchem sie sich aus Gründen der Amtsverschwiegenheit nicht äußern könne. Man habe aber das Bildungsministerium gebeten, die „Interne Revision mit einer umfassenden Prüfung zu beauftragen“. Der Schlussbericht läge bereits vor und würde einen „Großteil der Vorwürfe“ widerlegen bzw. richtigstellen. FPÖ-Klubchef Christof Bitschi war ob dieser wortkargen Abfuhr nicht sonderlich erfreut: „Die Anfragebeantwortung durch die Frau Bildungslandesrätin ist in keinster Weise zufriedenstellend. Die Frau Landesrätin ist in Wahrheit weiterhin nicht bereit, wichtige und zentrale Fragen in dieser Causa zu beantworten!“