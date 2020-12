ÖSV-Männer-Cheftrainer Ricco Groß war in der ersten Hochfilzen-Woche mit Staffelrang sieben am wenigsten zufrieden: „Beim Sprint und in der Verfolgung konnte man erkennen, dass die Form eindeutig nach oben gegangen ist. Simon Eder hatte in der Verfolgung Rang acht erreicht, bei den Frauen wurde Lisa Hauser Sprint-Neunte und in der Verfolgung Zehnte.“ Der Blick von Frauen-Chefcoach Markus Fischer war daher auch zuversichtlich: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“