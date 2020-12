Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte am Dienstag angekündigt, bereits am 21. Dezember über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu entscheiden - acht Tage vor dem bisher anvisierten Termin. Damit könnten noch in diesem Jahr die ersten Impfungen in der EU beginnen.