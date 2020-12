„Wir werden die Entscheidung zur Kenntnis nehmen“, so Landwirt Gerhard Huttegger, Obmann der Agrargemeinschaft Tofernalm nach dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts. Die Aufhebung des Bescheids der Pongauer Bezirksbehörden habe ihn nicht überrascht. Vizeobmann Silvester Gfrerer gab sich am Dienstag resigniert. „Wir wissen jetzt, dass solche Verfahren wegen der Dauer für Bauern nichts bringen“, sagt Gfrerer. Auch wenn der 61-Jährige betont: „Natürlich haben wir gehofft.“ Gfrerer will nun jedenfalls in den nächsten Tagen das Gespräch mit Experten und Politik suchen. „Es geht ansonsten kultureller Wert verloren. Das sieht die Gesellschaft nicht.“