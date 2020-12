Von 16 Führungsposition in der Verwaltung der französischen Hauptstadt Paris gingen vor zwei Jahren elf an Frauen und fünf an Männer. Nun ist gegen die Metropole eine Geldstrafe wegen der Diskriminierung von männlichen Bewerbern verhängt worden. Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach am Dienstag von einer „absurden“ Entscheidung.