Aaskrähen, Eichelhäher und Elster zählen zu den so genannten Rabenvögeln und sind laut Kärntner Jagdgesetz grundsätzlich ganzjährig zu schonen. Gleichzeitig verursachen sie jedoch große Schäden in der Landwirtschaft, im Weinbau sowie an Obst und Gemüsekulturen, bedauert Jagdreferent Martin Gruber. Auch die Singvögel- und Niederwildbestände, deren Jungtiere eine beliebte Beute für Rabenvögel darstellen, werden durch die hohe Population beeinträchtigt. Aus diesem Grund hat die Kärntner Landesregierung erneut eine Verkürzung der Schonzeit für Rabenvögel beschlossen.