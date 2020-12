„Schönster Tag meiner Fußball-Karriere“

Allerdings wäre eine Führung nicht verdient gewesen. Denn die Kapfenberger wollten den Sieg mehr und wurden dafür auch belohnt: Alex Steinlechner per Kopf und Marvin Hernaus sorgten für einen völlig verdienten 2:0-Erfolg und den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Viertelfinale. In dem die Obersteirer erstmals seit vier Jahren stehen. „Das ist sicher einer der schönsten Tage in meiner Fußball-Karriere. Das war ein souveräner Abend von uns“, strahlte etwa 1:0-Torschütze Steinlechner.