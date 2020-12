Harte Regeln: Was für ein Unterschied zu einem normalen Dezember! Da denken die meisten üblicherweise, wie sie die „Geschenke-Rallye“ schaffen und wie lustig die Weihnachtsfeier wird. Ob da die Chefs ihre Rede zu lange oder launig halten, was die Kollegen anziehen werden und ob man eh genug zu essen und trinken bekommt. Heuer: glatte Nullmeldung. Kaum Shopping, gar keine Weihnachtsfeier. Dafür beherrscht Corona das ganze Leben. Auch das in der Redaktion. Allein, womit wir uns in der heutigen Ausgabe rund um dieses Thema auseinandersetzen! Da geht es etwa um die gestern veröffentlichten harten Regeln für die Weihnachtstage und die erweiterte Maskenpflicht in Innenräumen. Wir berichten, wo man sich vor Weihnachten noch gratis testen lassen kann - nach Stand gestern Abend, das ändert sich ja fast stündlich. Weiterhin großes Thema bleiben die Corona-Impfungen - deren europäische Genehmigung soll nun doch noch vor Weihnachten erteilt werden. Und unter anderem wollten wir Meinungen zu den ins Auge gefassten Belohnungen für die nächsten Massentests erfahren. Via krone.at fragten wir also „Gutscheine fürs Testen - würden Sie deswegen eher hingehen?“ Vier von fünf antworteten mit „Nein“. Zusätzlich sprachen wir auch noch mit Österreichern aus verschiedenen Bundesländern. Auch hier ein klares Nein. Sehr direkt formuliert es ein Gastronom aus Eisenstadt, der sagt: „Das wäre der absolut falsche Weg. Zehntausende Menschen waren testen und haben nichts dafür bekommen.“ Dieser Meinung kann man folgen, genauso wie jener einer Friseurin aus Niederösterreich, die meint, dass die Teilnahme an den Tests eine Selbstverständlichkeit sein sollte. „Um sich und andere zu schützen.“ Ja, da hat sie selbstverständlich recht!