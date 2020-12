Bei klassischer Musik führt in Salzburg kein Weg an den Konzertsälen der Stiftung Mozarteum in der Schwarzstraße vorbei. Zur jährlichen Mozartwoche gesellen sich Veranstaltungen der Salzburger Festspiele, des Mozarteumorchesters, der Camerata, der Uni Mozarteum und viele mehr. Nun werden die historischen Räume modernisiert und durch einen Umbau, u. a. zur Vergrößerung des Foyers, ergänzt. „Für die Stiftung Mozarteum ist das die größte finanzielle Herausforderung seit der Rekonstruktion und Wiedereröffnung von Mozarts Wohnhaus 1996“, sagt Präsident Johannes Honsig-Erlenburg.