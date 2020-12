Rot-weiß-rote Finanz hat „den Braten gerochen“

Schlussendlich ist es österreichischen Fahndern zu verdanken, dass das kriminelle Treiben des mutmaßlichen Großbetrügers nun ein Ende hat: Der Verdächtige hatte eine der Scheinfirmen in Österreich „platziert“ - was das Interesse der Finanzbeamten weckte. Die „rochen den Braten“ und alarmierten ihre italienischen Kollegen. Nun klickten in San Giovanni Valdarno in der Toskana die Handschellen.