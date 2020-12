Neun seiner Mozarteum-Meisterschüler („alle um die 20 Jahre alt und schon sehr reife Künstler“) interpretieren ebenso viele Violinsonaten Beethovens, darunter das Ausnahmetalent Ziyu He. Der hochbegabte Chinese gewann in den letzten Jahren einen internationalen Wettbewerb nach dem anderen und debütierte bereits als 17-jähriger Solist mit den Wiener Philharmonikern. „Er ist der talentierteste Schüler, den ich je hatte“, sagte 2011 Ziyu Hes erster Lehrmeister in Salzburg, der damals kurz vor der Pensionierung stehende Geigenprofessor Paul Roczek.