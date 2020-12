Fehlender Spielrhythmus

Die Fivers kommen nach ihren starken Europacup-Auftritten mit extrem breiter Brust an die Mur. „Sie sind im Gegensatz zu uns im Spielrhythmus, haben fast nur englische Wochen. Aber mit einer guten Deckung und einem starken Goalie können wir sie vielleicht knacken“, meint der Graz-Kapitän, dessen Truppe auf Nikolic und Raschid (beide verletzt) verzichten muss. Der Kapitän ist dagegen fit wie ein Turnschuh, „nur jünger werde ich halt auch nicht“, schmunzelt Pusterhofer über sein 38 Lenze. „Seit 1989 spiele ich nun schon Handball, irgendwann muss halt Schluss sein." In den Weihnachtsfeiertagen wird er in sich reinhören, den Gedanken ans Karriereende reifen lassen. Aber wer weiß, vielleicht hängt der Dauerbrenner im Sommer ja doch noch eine Saison an.