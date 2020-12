Gleich mehrere Male schaute Walter Bauer auf den Bildschirm seines Handys. Er konnte es nicht glauben, doch die Nachricht war eindeutig: „Ihr Testergebnis ist negativ“ stand in der SMS, die der Salzburger am Wochenende geschickt bekommen hatte. Aber: Der 72-Jährige war nicht bei den Massentests, hat sich bislang überhaupt noch nie auf das Coronavirus testen lassen. „Ich gehe eh kaum noch vor die Tür und halte mich streng an alle Regeln“, sagt Bauer.