Anreize fürs Testen

Beim Impfen setzt die Regierung weiterhin auf Freiwilligkeit - nur wenige Landeshauptleute sehen dies anders. Beim Testen soll es bald Anreize in Form eines Gutscheins geben. Oder die Möglichkeit, sich aus der allgemeinen Quarantäne frei zu testen. Noch sind es nur Andeutungen, die die Politik in diese Richtung macht, doch der Plan scheint langsam Formen anzunehmen. So ist zu vernehmen, dass die Variante, wonach ein negativer Test mehr Freiheiten bringt, in vielen Bereichen denkbar, etwa beim Sport, in der Gastronomie oder beim Besuch von Kultureinrichtungen.