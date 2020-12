Nicht unbemerkt zog die Corona-Krise an der sonst sehr aktiven „KAT6A Foundation Austria“ vorüber. Der Tiroler Verein, welcher sich für Kinder einsetzt, die von der seltenen Krankheit KAT6A betroffen sind, musste in den vergangenen Wochen einige Aktionen absagen. Doch in der Zwischenzeit macht man im Internet mit der Aktion „Dein Licht“ auf sich aufmerksam.