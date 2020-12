Mit dem 2018 eingeführten Online-Buchungssystem wurden 2019 insgesamt 38.090 Busse an den beiden Terminals in der Stadt Salzburg erfasst. Im Spitzenmonat Juni waren es im Schnitt 152 Busse pro Tag. Der Flut an Tagesgästen will die Stadtpolitik nun einen Riegel vorschieben. Für die Haltestelle in der Paris-Lodron-Straße wird eine Obergrenze von 50 Fahrzeugen täglich vorgeschlagen. Jene Busse, die Nächtigungs-Gäste brigen, sollen bevorzugt werden. Die Anlegeleisten werden von acht auf sechs reduziert. Der Vorschlag wurde im Senat bereits mehrheitlich angenommen.