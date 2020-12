32 Covid-Betten betreut das Team in Graz. Obwohl es keine Intensiv-Betten sind, ist die Arbeit um einiges aufwändiger als im normalen Betrieb. Auch psychisch: „Sehr viele Leute versterben. In den letzten vier Wochen waren es 15 Patienten. In so kurzer Zeit hat das noch nie jemand von uns erlebt“, sagt die 31-Jährige. „Das ist natürlich eine große Belastung.“