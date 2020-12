Eine Welle der Solidarität schwappt über den kleinen Ort St. Ulrich bei Steyr. Weil Paul (2) an Leukämie erkrankt ist und dringend eine Stammzellenspende benötigt, hat die Gemeinde in Kooperation mit dem örtlichen Fußballverein eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender ins Leben gerufen. In Windeseile verbreitete sich der Aufruf in den sozialen Medien. Für Paul überlebenswichtig, weil bei Leukämie-Patienten die eigenen Stammzellen mutiert sein könnten und man zur Behandlung neue benötigt. Die Teststraße beim Landgasthof Mayr in St. Ulrich ist Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Dabei wird eine kleine Menge Blut abgenommen, analysiert und an schließend in einer Datenbank gespeichert. Die Typisierung ist kostenlos. Als Spender kommen gesunde Menschen in Frage, die zwischen 17 und 45 Jahre alt sind und mindestens 50 Kilo wiegen.