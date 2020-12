Szabo war seit 2017 Trainer des SC Backa Topola. Unter seiner Führung stieg die Mannschaft in die höchste serbische Spielklasse auf, in der letzten Saison führte man sogar die Liga in Serbien an, ehe man am Ende Platz vier belegte. Und damit den ersten Europacupstartplatz in der Geschichte des Klubs erkämpfte. Aus der Europa-League schied die Mannschaft in der zweiten Runde mit viel Pech gegen Steaua Bukarest nach 6:6 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen aus.