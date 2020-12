Das Endergebnis für die Corona-Massentests in Salzburg steht fest: Demnach haben sich 137.471 Personen freiwillig testen lassen, das entspricht einer Beteiligung von 30,5 Prozent. 571 Schnelltests waren positiv. Das Land Salzburg geht davon aus, dass zwei Drittel durch PCR-Tests bestätigt werden. Neben der Bevölkerung in allen Bezirken wurden Bewohner in Seniorenwohnhäusern und Pflegeheimen, Personal im Bildungsbereich und Polizisten getestet.