Nach einem schweren Arbeitsunfall braucht der Sohn von Nurtenka Aliti aus Neusiedl am See rund um die Uhr Betreuung. Die Mutter pflegt ihn gemeinsam mit einer Fachkraft in den eigenen vier Wänden. Für ihren aufopfernden Einsatz wurde die Frau nun mit dem großen „Back to Life“-Award ausgezeichnet.