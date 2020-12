„Massiver Verlust in vier von fünf Fällen“

„In vier von fünf Fällen gab es einen massiven Verlust. Da hingen nur mehr ein paar Zellen an den Kanälchen“, heißt es weiter. Die Studienautoren geben zwar zu, dass bei den untersuchten Männern im Alter von 51 bis 83 Jahren bereits auch ohne Corona-Infektion eine verminderte Zeugungsfähigkeit festgestellt werden könnte, betonen die Forscher, dass allerdings im Vergleich dazu bei der Kontrollgruppe die Samenkanälchen nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen gewesen seien. Dies sei auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass das Coronavirus sich im Hodengewebe festsetzen kann.