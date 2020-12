Oft sind es Krisenzeiten, in denen Helden geboren werden. Ganz gewiss zu ihnen zählt Natascha Lebhart, 32 Jahre alt und wohnhaft in Amstetten (NÖ). Sie hat eine kognitive Entwicklungsstörung und ist somit intellektuell beeinträchtigt. Als sich die Welt mit dem Lockdown am 13. März so radikal änderte, fasste sie einen Beschluss – sie will mithelfen! Helfen das Virus zu besiegen und ihren Beitrag dazu leisten, möglichst vielen Menschen auf dem Weg durch die Krise das Leben zu retten – und all das durch das Nähen von Schutzmasken.