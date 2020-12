Der erste Vorfall ereignete sich am 11. Dezember irgendwann in der Zeit zwischen 20 und 20.45 Uhr im Schwimmbadweg. Eine ähnliche Sachbeschädigung wurde vom 12. auf den 13. Dezember im Eichenweg begangen. In beiden Fällen kam wohl ein komisches „Werkzeug“ zum Einsatz.