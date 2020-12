Skisprung-Experte Werner Schuster kann sich eine schnelle Rückkehr als Cheftrainer nicht vorstellen. „Ausschließen möchte ich es nicht, aber in den nächsten zwei Jahren ist das kein Thema“, sagte der 51-jährige Österreicher am Dienstag in einer Medienrunde. Den Zeitpunkt, das deutsche Team im Frühjahr 2019 zu übergeben, bezeichnete Schuster als „richtig“. „Es gab einen Mix aus Gründen: Die eigene Energie, die familiäre Situation“, fügte er an.