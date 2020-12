Runter von der Westautobahn und rein in die Stadt will Bürgermeister Matthias Stadler die Pendler seit jeher holen. Und das, wie es die letzten Jahre zeigen, auch mit anhaltend gutem Erfolg. „Allein im Jahr 2019 ist die Zahl der Nächtigungen in St. Pölten um mehr als 13 Prozent gestiegen“, freut sich der SP-Spitzenkandidat. Auch der Grundstein dafür, dass der touristische Aufwärtstrend nach dem Bewältigen der Pandemie weitergeht, sei gelegt. „Mit der Eröffnung neuer Hotels etwa am Rathausplatz wird hier ein Turbo gezündet“, ist Stadler überzeugt. Gemeinsam mit dem Land werde zudem an einer Tourismusstrategie für die Stadt gefeilt.