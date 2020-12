Oh Tannenbaum, du duftest nach Heilig Abend. Und so macht sich Jenny Posch auf den Weg, um ein wenig Weihnachtsstimmung zu atmen und lasst es auf der Christbaumplantage poschen. Samt Baumumarmung, denn ist Weihnachten ja das Fest der Liebe! Wer’s noch süßer mag, muss Jenny dann noch in die Zuckerlwerkstatt begleiten.